Владимир Путин пообещал новые денежные выплаты для россиян

Многодетные семьи могут получать их ко Дню семьи, любви и верности.

Президент Владимир Путин поручил ввести новую регулярную выплату для определенных категорий семей. Информация об этом была размещена на официальном сайте Кремля.

В соответствии с указом президента, профильным ведомствам предстоит изучить возможность введения ежегодных выплат для многодетных семей в стране. Предполагается, что начисления будут производиться к 8 июля – Дню семьи, любви и верности.

Отчет о выполнении поручения президента должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Премьер-министр Михаил Мишустин будет следить за выполнением указаний главы государства.

Напомним, что Белоусов высказался о возможности второй волны мобилизации в России.