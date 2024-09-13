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общество

Владимир Путин пообещал новые денежные выплаты для россиян

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Многодетные семьи могут получать их ко Дню семьи, любви и верности.

Президент Владимир Путин поручил ввести новую регулярную выплату для определенных категорий семей. Информация об этом была размещена на официальном сайте Кремля.

В соответствии с указом президента, профильным ведомствам предстоит изучить возможность введения ежегодных выплат для многодетных семей в стране. Предполагается, что начисления будут производиться к 8 июля – Дню семьи, любви и верности.

Отчет о выполнении поручения президента должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Премьер-министр Михаил Мишустин будет следить за выполнением указаний главы государства.

Напомним, что Белоусов высказался о возможности второй волны мобилизации в России.

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Нина Раневская
Журналист

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