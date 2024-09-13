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спорт

Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» стартовал в чемпионате России с победы

Фото: pexels.com

Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» вышел с победой из первого матча в чемпионате России.

Во время чемпионата России PARI Суперлиги-2025 в своем первом матче новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» одержал победу — команда обыграла «АСК» из Нижнего Новгорода со счетом 3:1.

В первой партии «Локомотив» выиграл со счетом 20:22, в следующем сете нижегородцы сравняли счет и выиграли со счетом 25:21.

Теперь следующий матч состоится 18 сентября.

Напомним, что новосибирский ХК «Сибирь» приобрел нападающего Владислава Кару

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Валерия Митрохина
Журналист

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