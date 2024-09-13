Врачи на высоте: на форуме OpenBio-2024 обсудят авиационную медицину

Как устроена медицина на борту и как сделать пребывание в небе безопасным и комфортным, обсудят на круглом столе «Авиационная медицина», который состоится 27 сентября 2024 года в рамках XI Российского форума биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово (Новосибирская область). Тема для мероприятия новая и ожидается, что дискуссия станет интересной.

Вместе с популярностью воздушного сообщения растет и озабоченность проблемами здоровья. Полеты на большой высоте несут риски для здоровья, требующие особого внимания со стороны медиков. Лидером в решении этих задач является некоммерческая организация «Ассоциация врачей авиационной медицины» (АВАМ), объединяющая специалистов, врачей по авиационной и космической медицине, работающих в системе медицинского обеспечения полетов, а также авиационных психологов гражданской авиации.

Модератором экспертной дискуссии станет Ольга Юрьевна Верба, доктор медицинских наук, профессор кафедры авиационной и космической медицины ФГБОУ ДПО “РМАНПО” Минздрава России, Президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), Сооснователь программы «Врачи на борту», Основатель сервиса поддержки пассажиров «Летать Здорово».

Ольга Юрьевна раскроет тему «Современные подходы к управлению безопасности полетов в случаях медицинских происшествий. Программа «Врачи на борту». Сервис поддержки пассажиров «Летать здорово».

- Я очень рада, что проекты АВАМ, Программа «Врачи на борту», Сервис поддержки пассажиров «Летать Здорово» становятся все более популярными, как в профессиональном сообществе, у врачей разных специальностей, так и среди населения, граждан Российской Федерации. Мы вносим ощутимый вклад в повышение авиационной мобильности граждан РФ, предоставляя высококвалифицированные платформы для поддержки всей авиационной индустрии и пассажиров. Освещение темы авиационной медицины и открытая дискуссия на таком масштабном форуме как OpenBio расширит осведомленность специалистов других направлений и позволит открыть новые возможности и усовершенствовать систему медицинского обеспечения безопасности полетов», — отмечает Ольга Верба.

Усилия АВАМ направлены на анализ научных исследований и достижений медицины, применимых в отрасли; обучение специалистов профильных учреждений; законодательные инициативы по поддержанию и сохранению здоровья авиационного персонала и пассажиров. Так, в 2020 году АВАМ совместно с компанией S7 запустила программу «Врачи на борту», объединяющую сегодня более 64 тысяч врачей в целях оказания медицинской помощи в полете.

Среди спикеров мероприятия – эксперты по авиационной медицине, представители отрасли и государственных структур:

– Владимир Борисович Черток, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, национальный координатор в РФ и официальный эксперт по авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации.

Тема – «О системе проактивных мер авиационной безопасности по защите персонала и пассажиров гражданской авиации от актов незаконного вмешательства с использованием опасных биологических агентов»;

– Наталья Борисовна Забродина, доктор медицинских наук, профессор, главный врач ЦКБ ГА, заведующая кафедрой авиационной и космической медицины РМАНПО. Тема – «Правовые вопросы медицинской деятельности в гражданской авиации сегодня»;

– Сергей Анатольевич Махнев, главный врач аэропорта «Домодедово», руководитель медико-социальных сервисов, руководитель и главный врач медицинского центра DMEMED, а также Андрей Викторович Коцюба — заместитель главного врача аэропорта «Домодедово».

Тема – «Медицина в аэропорту. Путь от медпункта до медико-социального кластера»;

– Андрей Владимирович Зиновьев, главный врач авиакомпании от ООО «Азур Эйр», врач высшей категории авиационной и космической медицины.

Тема – «Проактивные меры повышения летного долголетия, летного состава. Роль специалиста авиационной медицины в поддержании здоровья и активного долголетия персонала»;

– Алексей Владимирович Дорофеев, врач-кардиолог Центральной клинической больницы гражданской авиации.

Тема – «Прогностическое значение коронарного кальция в авиационной медицине»;

– Забылина Наталья Анатольевна, к.м.н., врач-психиатр, врач-психотерапевт, Член Российской Психотерапевтической Ассоциации, Специалист в области авиационной медицины и авиационной психологии.

Тема: «Риски для авиационной безопасности: «воздушная ярость», аэрофобия, тревога и стресс. Современные подходы и решения»;

– Базий Николай Игоревич, к.м.н., директор Медицинского центра ксенонотерапии, а также Нурахметов Тимур Медьхатович — врач высшей категории, Московский центр остеопатии.

Тема: «Инновационный подход в коррекции аэрофобии у авиапассажиров».