Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активные действия по разгрому противника на территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате наступательных операций войск группировки «Север» в течение последних двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

За прошедшие сутки подразделениями российской армии отражены две контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении Ольговки. Потери противника составили до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль, один украинский военнослужащий сдался в плен.

При поддержке армейской авиации и артиллерийского огня отражены четыре попытки прорыва противника через российскую границу в районах населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери ВСУ составили до 55 человек личного состава, уничтожено четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.

В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые операции по выявлению и ликвидации диверсионных групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. Ударами авиации, артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ, включая бригады 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой и нескольких десантно-штурмовых.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской области. Противник потерял более 300 военнослужащих, 24 единиц бронетехники, включая танки, бронетранспортеры и боевые машины, а также артиллерийских систем и инженерных машин.