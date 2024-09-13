Жители Новосибирской области больше предпочитают копить, чем тратить

С начала 2024 года портфель привлеченных средств физических лиц ВТБ в Новосибирской области увеличился на 36% и по итогам первого полугодия составил более 164 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По данным организации, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка наблюдается рост спроса на депозиты и накопительные счета. С начала года жители Новосибирска разместили в классических инструментах порядка 51,8 млрд рублей.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, отметил, что высокие значения ключевой ставки с декабря 2023 года способствуют тому, что частные клиенты предпочитают накапливать средства, а не тратить их. Некоторые из них откладывают покупку недвижимости и размещают накопленные первоначальные взносы по ипотечным кредитам на вкладах.