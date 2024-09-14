Депутат из Новосибирска Ростислав Антонов прокомментировал информацию о тихой мобилизации

В сети распространяется информация о том, что в России якобы началась скрытая или тихая мобилизация. Депутат горсовета Ростислав Антонов прокомментировал, правда ли это.

Как объяснил депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов в беседе с корреспондентом Сиб.фм, сейчас в России активно ведется набор добровольцев для заключения контракта, также проводится работа с населением, все на добровольных началах. Он отметил, что не понимает, что имеется в виду под скрытой или тихой мобилизацией.

Антонов уточнил, что мобилизация — это большое мероприятие, которое нельзя провести скрытно.

«Вы вспомните, когда у нас призывали 300 тысяч человек, как это было, как все это происходило, как людям прислали повестки, как они приезжали, сколько было публикаций в СМИ и всего остального. Сейчас нет никакой мобилизации, а уж тем более скрытой или тихой», — прокомментировал Антонов.

Он пояснил, если государство примет решение о дополнительной мобилизации, это будет сразу очевидно.



Также Владимир Шуев, подполковник ФСБ в отставке и учредитель Новосибирского регионального военно-патриотического движения «Защитник», рассказал, что по большому счету скрытая мобилизация — это когда набор идет добровольцами, «их агитируют, они идут».



Он не исключил возможность проведения второй волны мобилизации в России и объяснил это тем, что «защищать Родину необходимо в любом случае». Однако он утверждает, что сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации.



По его мнению, столкнулись две системы: с богатым антироссийским опытом и Россия.



«Нам в любом случае надо побеждать», — подытожил Владимир Шуев в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.



На фоне слухов о возможной второй волне мобилизации в России, в Кремле заявили, что это не планируется. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в государственных структурах даже нет такого понятия, как «скрытая» или «тихая» мобилизация.

Ранее Сиб.фм публиковал прогнозы о том, введут ли в России вторую волну мобилизации на СВО. Военные эксперты и органы власти сходятся во мнении, что в ней нет необходимости.