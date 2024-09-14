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общество

«Нефть нашли, теперь заживем»: новосибирцы обнаружили реку черной жижи, стекающую в Обь

Фото и видео из паблика "На ОбьГЭСе"

В поселке Огурцово жители увидели, как вдоль улицы Ивлева течет густая черная жижа. По словам очевидцев, черная река начинается за забором одного из домов.

Жители поселка Огурцово в Советском районе пожаловались на непонятную черную жидкость, которая, по их словам, стекает прямо в Обь. По консистенции она, по оценке очевидцев, напоминает то ли жидкий гудрон, то ли сметану, но нефтяного или какого-то еще неприятного запаха у нее нет.

По одной из версий, на территории, откуда начинает свой путь «черная река», находится старый коллектор котельной.

Точного владельца участка установить пока не удается. В прокуратуру или полицию жители не обращались.

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Фёдор Туров
Журналист

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