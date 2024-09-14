Новосибирца, взявшего в заложники женщину и детей, отправили в СИЗО

Новосибирца, который взял в заложники женщину и детей, заключили под стражу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, мужчину, который взял в заложники свою гражданскую жену и троих ее детей в возрасте 12-13 лет, заключили под стражу до 10 ноября 2024 года.



10 сентября 37-летний житель Новосибирска, находясь, захватил и удерживал свою сожительницу и ее троих несовершеннолетних детей в квартире одного из домов города.



Мужчина требовал деньги от представителей власти.

Напомним, что в телеграм-канале Росгвардии было опубликовано видео, на котором отряд СОБР проводит штурм квартиры, где мужчина удерживал семью в заложниках.