Опубликовано 20 кадров потерянной архитектуры Новосибирска

Сиб.фм собрал подробный материал об исчезнувших исторических зданиях.

Новосибирск прошлого века и текущего: два разных города. Многие дома уже снесены, а какие-то всё же удовольствия сохранить, сделать из них памятники культурного наследия. Тоже касается и самих памятников, постаментов. Например, мало кто из современных жителей знает, что перед НГТУ стоял памятник Ленину. Он был возведён в семидесятых.

Однако в 1993 году ректор ВУЗа Анатолий Востриков дал распоряжение снести памятник, в конце 2010-ых снесли и постамент на котором он стоял.

Не узнать и многие дома в Новосибирске, в том числе Речной вокзал, Фёдоровские бани, городскую начальную школу на улице Бориса Богаткова, построенную по проекту Крячкова, кинотеатр Маяковского и другие объекты.

Подробнее в большом материале Сиб.фм.

Ранее Сиб.фм делился архивными кадрами Новосибирска времен правления Императора Николая II.