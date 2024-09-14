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общество

Опубликовано 20 кадров потерянной архитектуры Новосибирска

Фото: nsk.novosibdom.ru / Сиб.фм

Сиб.фм собрал подробный материал об исчезнувших исторических зданиях.

Новосибирск прошлого века и текущего: два разных города. Многие дома уже снесены, а какие-то всё же удовольствия сохранить, сделать из них памятники культурного наследия. Тоже касается и самих памятников, постаментов. Например, мало кто из современных жителей знает, что перед НГТУ стоял памятник Ленину. Он был возведён в семидесятых.

Однако в 1993 году ректор ВУЗа Анатолий Востриков дал распоряжение снести памятник, в конце 2010-ых снесли и постамент на котором он стоял.

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Не узнать и многие дома в Новосибирске, в том числе Речной вокзал, Фёдоровские бани, городскую начальную школу на улице Бориса Богаткова, построенную по проекту Крячкова, кинотеатр Маяковского и другие объекты.

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Подробнее в большом материале Сиб.фм.

Ранее Сиб.фм делился архивными кадрами Новосибирска времен правления Императора Николая II.

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Дарья Лапина
Журналист

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