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общество

Появился график отключения горячей воды в сентябре 2024 года в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске планируют отключить горячее водоснабжение в нескольких районах.

По данным сайта 051.novo-sibirsk.ru, отключение коснется:

Дзержинского района:

С 12 по 14 сентября отключение затронет улицы: Алейская (2, 4, 6, 6а, 10, 12, 14), Гоголя (175), Дзержинского проспект (1, 1/1), Кольцова (154), Крестьянская (1, 3, 3а, 20а).

С 4 по 15 сентября: Дзержинского проспект (6).

В Железнодорожном районе с 12-13 сентября отключат горячую воду на улицах Максима Горького (12), Революции (7), Чаплыгина (3).

В Заельцовском районе:

6-13 сентября: улицы Кропоткина (116/1), Линейная (53, 53/1).

12-13 сентября: Лебедевского (1, 1а, 1б, 2, 2/2, 3, 4).

Подробный график отключения можно посмотреть в материале Сиб.фм.

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Нина Раневская
Журналист

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