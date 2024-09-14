Самолет, следовавший из Новосибирска в Южно-Сахалинск, подал сигнал о помощи

Во время рейса из Новосибирска в Южно-Сахалинск пилоты самолета подали сигнал о срочной помощи.

На борту одной из пассажирок стало плохо. Об этом сообщает телеграм-канал «Aviaincident».



По данным канала, самолет авиакомпании S7, находясь в воздухе, в 21:21 по московскому времени уведомил диспетчеров Иркутска о критическом состоянии онкобольной женщины. В связи с этим командир экипажа принял решение о вынужденной посадке в Иркутске.

В 22:05 по московскому времени самолет успешно приземлился, пассажирке оказали медицинскую помощь.

Напомним, Сиб.фм рассказывал, как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты