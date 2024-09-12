77.06% -3.9
77.06% -3.9
сегодня
12 сентября, 14:27
пробки
4/10
погода
+13.2°C
курсы валют
usd 91.26 | eur 100.7
77.06% -3.9
сегодня
12 сентября, 14:27
пробки
4/10
погода
+13.2°C
курсы валют
usd 91.26 | eur 100.7
сегодня 12:19
проиcшествия

«Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты

Фото: UralAirlines_Official / tg, Сиб.фм

12 сентября 2023 года в пшеничное поле в Новосибирской области экстренно приземлился рейс из Сочи в Омск. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. К счастью, все они выжили. Как развивались события после ЧП и как сложилась судьба пилотов — в материале Сиб.фм.

Причины инцидента

Утром 12 сентября стало известно о происшествии с Airbus A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет, уже готовившийся к посадке в Омске, столкнулся с проблемой — отказом «зелёной» гидросистемы, что вызвало аварийную ситуацию.

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 2

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 3

Капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов заметили неисправность тормозящих заслонок. Понимая, что длины взлётно-посадочной полосы в Омске может не хватить для безопасной посадки, они решили направиться в Новосибирск.

Экстренная посадка

Изменение маршрута вызвало беспокойство у пассажиров, среди которых было 23 ребенка. Бортпроводники старались успокоить людей, но вскоре возникла новая проблема — сильный встречный ветер привел к быстрому расходованию топлива. Пилоты приняли решение искать подходящее место для посадки и выбрали пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области.

В 5:44 самолет приземлился в районе деревни Каменка, находясь в 185 километрах от аэропорта Толмачёво. На место происшествия прибыли экстренные службы. Удивительно, что никто из 159 пассажиров не пострадал, только один человек обратился за медицинской помощью из-за повышенного артериального давления, а пассажиру с бронхиальной астмой оказали помощь на месте. Психологи работали с другими людьми, находившимися в состоянии стресса.

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 4

В тот день корреспонденту Сиб.фм удалось пообщаться с пассажирами аварийного борта.

Алина, летевшая с отдыха в Сочи, рассказала, что ассажиры не понимали, что садятся в поле. Экипаж им приказал наклонить головы и объявил о экстренной посадке, а потом уже и о эвакуации. Алина вспоминает, что после приземления весь салон самолёта стал кричать "ура" и хлопать.

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 5

«Потом мы увидели, как по салону стал распространяться дым, и все поняли, что ничего не закончилось. Нам кричали бежать подальше от самолёта. Мы побежали в лесок», — отметила собеседница в разговоре с журналистом Сиб.фм.

По её словам, посадка была мягкая.

Алина еще на борту записывала подругам голосовые сообщения, с которыми делилась радостными новостями о том, что все выжили.

«О боже, мы сели! Мы бежим по какому-то полю, там что-то с крылом. У некоторых людей истерика и слезы», — говорит девушка корреспонденту.

На рейсе были и граждане Казахстана. Ольга и Радим Михутдиновы также возвращались с отдыха в Сочи на самолёте Airbus A320. После приземления они должны были отправиться на автобусе в родной Павлодар.

По словам женщины, они испытали большой стресс и сильно испугались.

«Но экипаж молодцы, они хорошо подготовили пассажиров, объяснили, как себя вести, как по трапам спускаться. Они все контролировали», – рассказывает Ольга.

По её словам, они с мужем не понимали, что самолёт садится в поле. Их предупредили только о том, что посадка экстренная. Про открытый грунт они не догадывались.

А один из пассажиров и вовсе попрощался с любимой девушкой.

«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай зай», — написал мужчина своей возлюбленной, когда видел в иллюминаторе приближающуюся землю.

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 6

Реакция властей и помощь пассажирам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников направил на место происшествия заместителя Сергея Семку для координации действий.

«Слава богу, обошлось без жертв. Пассажиры размещены в районном Доме культуры», — отметил Травников.

Западно-Сибирская железная дорога совместно с местными властями организовала специальный поезд для перевозки пассажиров домой, часть из них направилась в Новосибирск.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей каждому пассажиру за пережитые стрессовые моменты.

Расследование инцидента

После успешной экстренной посадки Airbus A-320 и возвращения всех пассажиров домой, Росавиация инициировала расследование обстоятельств происшествия. Для этого было создано специальное ведомство.

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 7

Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Экипаж самолета был временно отстранен от полетов до завершения расследования.

Спустя несколько месяцев эксперты Росавиации установили, что причиной вынужденной посадки стала ошибка экипажа. Пилоты неверно оценили состояние шасси и створок после отказа «зелёной» гидросистемы.

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 8

Отказ давления в гидросистеме произошел из-за повреждения гибкого шланга приводного цилиндра правой створки основной стойки шасси, что произошло в результате естественного износа. В отчете Росавиации указывается, что во время захода на посадку в Омске давления хватило для выпуска шасси и закрытия створок, однако полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси.

В ведомстве отметили, что решение о направлении в Новосибирск было необоснованным, так как экипаж ошибся в расчетах необходимого количества топлива. Несмотря на уточнения маршрута во время полета, внимание к расходу топлива было недостаточным.

Росавиация признала, что посадка в поле была единственным правильным решением в сложившихся условиях. По итогам расследования были даны рекомендации авиакомпаниям по пересмотру порядка расчета топлива с учетом возможных отказов систем.

Расследование завершилось 4 апреля 2024 года.

Судьба пилотов

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 9

После инцидента пилоты Сергей Белов и Эдуард Семёнов были временно отстранены от полетов. На протяжении нескольких месяцев они писали заявления на отпуск без содержания и жили на сбережения.

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 10

В апреле 2024 года командир экипажа Сергей Белов решил уволиться по собственному желанию. Второй пилот Эдуард Семёнов начал подрабатывать таксистом и грузчиком, поскольку ему необходимо было обеспечивать семью — он является отцом троих детей.

Сергей Белов отметил, что у него все еще есть шанс вернуться к полетам, но ему сообщили о трудностях с прохождением медицинской комиссии в Центральной врачебно-летной экспертной комиссии. Он не желает устраиваться в другую авиакомпанию, так как это потребует повторного прохождения медкомиссии и тренажера полетов, что обойдется в 200 тысяч рублей — сумма, недоступная для него в данный момент.

А что с самолетом?

После аварии, произошедшей в прошлом году, многие интересовались, что станет с большим лайнером. Будет ли он перевезен в другое место или утилизирован? Вскоре после инцидента самолет стал местной достопримечательностью — туристы начали посещать его, а предприимчивые местные жители стали продавать магнитики с его изображением.

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 11

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 12

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 13

Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк заказал целую партию магнитиков и предложил переместить самолет в райцентр, разместив его рядом с краеведческим музеем. Вокруг экспоната планируется организовать виртуальную выставку с фотографиями и видеосвидетельствами очевидцев.

Тем временем авиалайнер продолжал находиться в поле, окруженный двухметровым забором и круглосуточной охраной, а авиакомпания выплачивала компенсации местным фермерам.

Фото «Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты 14

Компоненты, которые находятся в лётной годности, прошли тестирование и будут проверены повторно. После этого они могут быть использованы по назначению.

Недавно стало известно, что лайнер начали разбирать.

«Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна», – говорится в сообщении. Работа будет разделена на несколько этапов в соответствии с технологиями демонтажа каждого элемента и агрегата.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры севшего самолета. Смотрите ЗДЕСЬ!

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в