«Истерика и слёзы»: как год назад чудом выжили 159 пассажиров самолёта после аварийной посадки в Новосибирской области – пилоту пришлось уйти в таксисты

12 сентября 2023 года в пшеничное поле в Новосибирской области экстренно приземлился рейс из Сочи в Омск. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. К счастью, все они выжили. Как развивались события после ЧП и как сложилась судьба пилотов — в материале Сиб.фм.

Причины инцидента

Утром 12 сентября стало известно о происшествии с Airbus A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет, уже готовившийся к посадке в Омске, столкнулся с проблемой — отказом «зелёной» гидросистемы, что вызвало аварийную ситуацию.

Капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов заметили неисправность тормозящих заслонок. Понимая, что длины взлётно-посадочной полосы в Омске может не хватить для безопасной посадки, они решили направиться в Новосибирск.

Экстренная посадка

Изменение маршрута вызвало беспокойство у пассажиров, среди которых было 23 ребенка. Бортпроводники старались успокоить людей, но вскоре возникла новая проблема — сильный встречный ветер привел к быстрому расходованию топлива. Пилоты приняли решение искать подходящее место для посадки и выбрали пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области.

В 5:44 самолет приземлился в районе деревни Каменка, находясь в 185 километрах от аэропорта Толмачёво. На место происшествия прибыли экстренные службы. Удивительно, что никто из 159 пассажиров не пострадал, только один человек обратился за медицинской помощью из-за повышенного артериального давления, а пассажиру с бронхиальной астмой оказали помощь на месте. Психологи работали с другими людьми, находившимися в состоянии стресса.

В тот день корреспонденту Сиб.фм удалось пообщаться с пассажирами аварийного борта.

Алина, летевшая с отдыха в Сочи, рассказала, что ассажиры не понимали, что садятся в поле. Экипаж им приказал наклонить головы и объявил о экстренной посадке, а потом уже и о эвакуации. Алина вспоминает, что после приземления весь салон самолёта стал кричать "ура" и хлопать.

«Потом мы увидели, как по салону стал распространяться дым, и все поняли, что ничего не закончилось. Нам кричали бежать подальше от самолёта. Мы побежали в лесок», — отметила собеседница в разговоре с журналистом Сиб.фм.

По её словам, посадка была мягкая.

Алина еще на борту записывала подругам голосовые сообщения, с которыми делилась радостными новостями о том, что все выжили.

«О боже, мы сели! Мы бежим по какому-то полю, там что-то с крылом. У некоторых людей истерика и слезы», — говорит девушка корреспонденту.

На рейсе были и граждане Казахстана. Ольга и Радим Михутдиновы также возвращались с отдыха в Сочи на самолёте Airbus A320. После приземления они должны были отправиться на автобусе в родной Павлодар.

По словам женщины, они испытали большой стресс и сильно испугались.

«Но экипаж молодцы, они хорошо подготовили пассажиров, объяснили, как себя вести, как по трапам спускаться. Они все контролировали», – рассказывает Ольга.

По её словам, они с мужем не понимали, что самолёт садится в поле. Их предупредили только о том, что посадка экстренная. Про открытый грунт они не догадывались.

А один из пассажиров и вовсе попрощался с любимой девушкой.

«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай зай», — написал мужчина своей возлюбленной, когда видел в иллюминаторе приближающуюся землю.

Реакция властей и помощь пассажирам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников направил на место происшествия заместителя Сергея Семку для координации действий.

«Слава богу, обошлось без жертв. Пассажиры размещены в районном Доме культуры», — отметил Травников.

Западно-Сибирская железная дорога совместно с местными властями организовала специальный поезд для перевозки пассажиров домой, часть из них направилась в Новосибирск.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей каждому пассажиру за пережитые стрессовые моменты.

Расследование инцидента

После успешной экстренной посадки Airbus A-320 и возвращения всех пассажиров домой, Росавиация инициировала расследование обстоятельств происшествия. Для этого было создано специальное ведомство.

Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Экипаж самолета был временно отстранен от полетов до завершения расследования.

Спустя несколько месяцев эксперты Росавиации установили, что причиной вынужденной посадки стала ошибка экипажа. Пилоты неверно оценили состояние шасси и створок после отказа «зелёной» гидросистемы.

Отказ давления в гидросистеме произошел из-за повреждения гибкого шланга приводного цилиндра правой створки основной стойки шасси, что произошло в результате естественного износа. В отчете Росавиации указывается, что во время захода на посадку в Омске давления хватило для выпуска шасси и закрытия створок, однако полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси.

В ведомстве отметили, что решение о направлении в Новосибирск было необоснованным, так как экипаж ошибся в расчетах необходимого количества топлива. Несмотря на уточнения маршрута во время полета, внимание к расходу топлива было недостаточным.

Росавиация признала, что посадка в поле была единственным правильным решением в сложившихся условиях. По итогам расследования были даны рекомендации авиакомпаниям по пересмотру порядка расчета топлива с учетом возможных отказов систем.

Расследование завершилось 4 апреля 2024 года.

Судьба пилотов

После инцидента пилоты Сергей Белов и Эдуард Семёнов были временно отстранены от полетов. На протяжении нескольких месяцев они писали заявления на отпуск без содержания и жили на сбережения.

В апреле 2024 года командир экипажа Сергей Белов решил уволиться по собственному желанию. Второй пилот Эдуард Семёнов начал подрабатывать таксистом и грузчиком, поскольку ему необходимо было обеспечивать семью — он является отцом троих детей.

Сергей Белов отметил, что у него все еще есть шанс вернуться к полетам, но ему сообщили о трудностях с прохождением медицинской комиссии в Центральной врачебно-летной экспертной комиссии. Он не желает устраиваться в другую авиакомпанию, так как это потребует повторного прохождения медкомиссии и тренажера полетов, что обойдется в 200 тысяч рублей — сумма, недоступная для него в данный момент.

А что с самолетом?

После аварии, произошедшей в прошлом году, многие интересовались, что станет с большим лайнером. Будет ли он перевезен в другое место или утилизирован? Вскоре после инцидента самолет стал местной достопримечательностью — туристы начали посещать его, а предприимчивые местные жители стали продавать магнитики с его изображением.

Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк заказал целую партию магнитиков и предложил переместить самолет в райцентр, разместив его рядом с краеведческим музеем. Вокруг экспоната планируется организовать виртуальную выставку с фотографиями и видеосвидетельствами очевидцев.

Тем временем авиалайнер продолжал находиться в поле, окруженный двухметровым забором и круглосуточной охраной, а авиакомпания выплачивала компенсации местным фермерам.

Компоненты, которые находятся в лётной годности, прошли тестирование и будут проверены повторно. После этого они могут быть использованы по назначению.

Недавно стало известно, что лайнер начали разбирать.

«Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна», – говорится в сообщении. Работа будет разделена на несколько этапов в соответствии с технологиями демонтажа каждого элемента и агрегата.

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