Новосибирцы с передовой поздравляют земляков с Новым годом

Артиллеристы, разведчики, спецназовцы и парни из инженерных войск передают пожелания здоровья, счастья, успехов, любви, добра.

В своих поздравлениях бойцы СВО выражают благодарность за поддержку и подчеркивают, что только единство и сплочённость помогут достичь победы. Об этом сообщает "Народный фронт Новосибирской области".

«Мы чувствуем вашу заботу и знаем, что сражаемся не в одиночку», – говорят защитники, передавая свои пожелания мира и добра.

«Для врагов у нас приготовлены свои огненные подарки», – делятся с новосибирцами артиллеристы!

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.