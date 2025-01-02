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общество

Новосибирцы с передовой поздравляют земляков с Новым годом

Фото: Народный фронт Новосибирской области

Артиллеристы, разведчики, спецназовцы и парни из инженерных войск передают пожелания здоровья, счастья, успехов, любви, добра.

В своих поздравлениях бойцы СВО выражают благодарность за поддержку и подчеркивают, что только единство и сплочённость помогут достичь победы. Об этом сообщает "Народный фронт Новосибирской области".

«Мы чувствуем вашу заботу и знаем, что сражаемся не в одиночку», – говорят защитники, передавая свои пожелания мира и добра.

«Для врагов у нас приготовлены свои огненные подарки», – делятся с новосибирцами артиллеристы!

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.

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Дарья Лапина
Журналист

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