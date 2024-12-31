Новосибирцам рассказали, во сколько смотреть обращение президента РФ на Новый год

Жителям Новосибирской области рассказали, во сколько и где смотреть обращение президента России Владимира Путина.

По сложившейся традиции, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравляет всех граждан незадолго до полуночи. После завершения его речи россияне поднимают бокалы и встречают наступающий год.

Уточняется, что трансляция обращения главы государства будет доступна на большинстве федеральных телеканалов, включая Первый канал, НТВ, «Россию 1», РЕН ТВ и Пятый канал.

Чтобы не пропустить поздравление президента, лучше включить один из указанных каналов уже в 23:45 по местному времени.

Напомним, что появилась новогодняя афиша 2024-2025 в Новосибирске