79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
31 декабря, 16:55
пробки
2/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
31 декабря, 16:55
пробки
2/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 15:19
общество

Новосибирцам рассказали, во сколько смотреть обращение президента РФ на Новый год

Фото: Kremlin.ru

Жителям Новосибирской области рассказали, во сколько и где смотреть обращение президента России Владимира Путина.

По сложившейся традиции, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравляет всех граждан незадолго до полуночи. После завершения его речи россияне поднимают бокалы и встречают наступающий год.

Уточняется, что трансляция обращения главы государства будет доступна на большинстве федеральных телеканалов, включая Первый канал, НТВ, «Россию 1», РЕН ТВ и Пятый канал.

Чтобы не пропустить поздравление президента, лучше включить один из указанных каналов уже в 23:45 по местному времени.

Напомним, что появилась новогодняя афиша 2024-2025 в Новосибирске

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в