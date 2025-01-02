Новосибирская Модель Playboy Лена Перминова заявила, что не боится стареть

Сибирячка подчеркнула, что в 38 лет нравится себе больше чем в свои 27 лет.

Модель Playboy Лена Перминова нередко общается с подписчиками, даёт ответы на интересующие вопросы. Один из вопросов коснулся возрастной темы: «Как не бояться стареть? Мне 27 лет».

Перминова подчеркнула, что в возрасте нет ничего страшного.

«Мне нравится, как я выгляжу в свои 38 лет, больше чем в 27 лет. Я никогда не хотела бы вернуться в этот возраст, и куча моих подруг аналогичного мироощущения. Восприятие себя, опыт и осознанность совершенно иные. А дальше уже важно сделать всё, чтобы красила не молодость, а зрелость, горящие глаза. Важно выбирать только себя, обязательно найти своё любимое дело и призвание», — резюмировала Перминова.

Напомним, что Лене Перминовой 38 лет, она воспитывает четырех детей от гражданского мужа — миллиардера Александра Лебедева, с которым недавно разошлась.

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