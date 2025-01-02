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общество

Новосибирский актёр Павел Прилучный рассказал, где в Москве работает его мама

Фото: соцсети Павла Прилучного

Женщина руководит танцевальным коллективом.

Павел Прилучный посвятил пост в своих соцсетях деятельности своей мамы, а также бойцам СВО. Артист написал, что вместе с женой несколько дней назад побывал на концерте в госпитале Бурденко. Вместе с ними был коллектив «Московского долголетия». Оказалось, что именно этим коллективом и руководит его мама. Новосибирский актёр подчеркнул, что они навестили бойцов, привезли им фрукты и пожелали скорейшего выздоровления.

Фото Новосибирский актёр Павел Прилучный рассказал, где в Москве работает его мама 2

«Они, конечно, настоящие герои. Перед праздником особенно важно помнить о тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. Я убежден, что когда делаешь что-то хорошее для других, тебе это потом обязательно возвращается, причём даже в большем объёме. Поэтому творите добрые дела», — написал Прилучный в соцсетях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.

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Дарья Лапина
Журналист

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