Новосибирский актер Никита Кологривый заявил, что будет покорять Голливуд

В планах артиста также покорить Китай.

Кологривый выразил желание попробовать свои силы в зарубежных кинопроектах. Его интересуют киноиндустрии Китая, Европы и Голливуда, где он видит перспективы для карьерного роста. «Мне хочется выйти на международный уровень. Конечно, я бы хотел сняться в китайском кино. Вероятно, там мне предложат роль русского злодея, которого бьют китайцы. Это звучит круто, ведь у них огромный рынок. Также я открыт для европейского и голливудского кино, просто потому что это интересно», — поделился актер.

Он провел параллель с переездом из Новосибирска в Москву, который когда-то стал для него важным шагом. «Это похоже на тот опыт: я бы не стал хуже актером или человеком, если бы остался в Новосибирске. Но, переехав, я столкнулся с большей конкуренцией и получил больше возможностей, что помогло мне стать тем, кто я есть сейчас. Мне нужны новые вызовы», — отметил Никита.

В разговоре с Утяшевой актер также рассказал, что ценит в девушках. По его мнению, самое важное — это искренность и способность оставаться собой, даже если это выходит за рамки общепринятых норм.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.