Новосибирский актёр Никита Кологривый загадочно заговорил о тайной свадьбе

Артист разоткровенничался в беседе с Ляйсан Утяшевой.

В шоу Ляйсан Утяшеовой «Дерзкая готовка» новосибирский актёр Никита Кологривый признался, что влюбляются в девушек, которые не боятся выглядеть ребёнком и не боятся дурачиться.

Артист заметил, что главное на это самоирония, рост, цвет волос — блондинка или брюнетка, не имеют значения.

Но в то же время Кологривый добавил, что на данный момент не готов к серьёзным отношениям, ему нужно разобраться в себе, понять, чего он действительно хочет.

«Никита, мне кажется ты женишься тихо-тихо, что мы никогда об этом не узнали», -произнесла Утяшева.

«Может быть», — заметил загадочно Кологривый.

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