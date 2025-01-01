Июль 2024: В Искитиме мать заявила об оральном изнасиловании ее 8-летней дочери 11-летним школьником

В июле 2024 года в Новосибирской области произошло одно из самых резонансных происшествий. Жительница села Сосновка Искитимского района заявила о насилии над 8-летней дочерью. Она утверждала, что над девочкой надругался 11-летний мальчик на глазах у приятелей, а также, по словам женщины, он пригрозил знакомым убийством, если те кому-либо расскажут о случившемся. Однако родители мальчика утверждают, что женщина распространила ложные слухи об их семье.

5 июля жительница Искитимского района Новосибирской области Елена (имя изменено) сообщила, что её 8-летняя дочь стала жертвой орального изнасилования в уличном туалете. По словам женщины, это произошло 22 мая в селе Сосновка на детской площадке.

«11-летний мальчик силой затащил дочь в уличный туалет и орально надругался», – говорила женщина.

Елена утверждает, что в тот момент возле туалета находилось ещё несколько школьников. Мальчик угрожал им убийством, если они расскажут о случившемся. По словам матери, девочка, убегавшая после изнасилования, рассказала одному из школьников о произошедшем.

«Его семья готова сотрудничать со следствием и дать показание», – уверяет Елена.

По словам матери, она узнала о случившемся лишь через два дня от директора школы. Некоторые утверждали, что ему сообщили о произошедшем из-за слухов, которые распространили старшеклассники.

«Как оказалось, это не первая ситуация, летом прошлого года он снял с нее штаны и пытался вставить канат, висящий на горке, ей в задний проход. Позже стало известно, что она не единственная жертва малолетнего насильника», — поделилась мама девочки с редакцией «Курьер.Среда».

Елена сообщила, что рассказала о случившемся правоохранительным органам.

По ее словам, в дежурной части их сначала отправили в ПДН, где допросили. После этого, как утверждает Елена, они выехали на место с инспектором и следователем, девочка показала, где и как все произошло, после чего их отправили домой. Однако, говорит женщина, через три часа инспектор и следователь вернулись к ним.

«И инспектор ПДН начала грубо разговаривать с дочерью, говорила, что она врет, пригрозила ей психиатром, я под этим давлением разорвала заявление, они уехали», — рассказывает женщина.

Елена, придя в себя, снова обратилась в полицию с заявлением. В отделении по делам несовершеннолетних ей подтвердили, что дело будет передано в Следственный комитет. Однако, по словам женщины, за месяц с ней так никто и не связался.

После публикации происшествия в СМИ пресс-служба СУ СК России сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием в селе Сосновка Искитимского района.

Подробнее об этом деле можно прочитать в большом материале Сиб.фм.