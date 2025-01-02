Сентябрь 2012 года: Зверская расправа над 1,5-годовалой девочкой в Новосибирской области

Трагедия произошла в Болотнинском районе и повергла в шок всю Россию.

16 сентября 2012 года группа друзей из Новосибирска приехала в гости к знакомым в частный дом на улице Хуторская в посёлке Тельмана Болотнинского района. Молодёжь и женщины устроили вечеринку с застольем. Среди гостей была 21-летняя Анна Карпова, сестра хозяйки дома, с её полуторагодовалой дочерью Николь, а также дизайнер Андрей Мозгунов.

«Мы все сидели вместе, пили. Потом кто-то предложил сходить в лес за грибами. Многие были уже сильно пьяны, включая мать девочки Анну. Несмотря на это, она оставила ребёнка и сказала: «Давайте прогуляемся на природе!» — вспоминает один из участников той встречи.

— Мы отправились на прогулку, Анна даже не вспомнила о Николь. Андрей Мозгунов отстал от компании и остался в доме».

Когда компания вернулась из леса, их ждала ужасная картина: тело маленькой Николь лежало рядом с ротвейлерами. Андрей Мозгунов заявил, что ребёнка загрызли собаки.

«На теле девочки практически не осталось целых мест. Андрея Мозгунова сразу задержали», — сообщили следователи.

Экспертиза установила, что Николь погибла не от укусов собак, а от ножевых ранений. Кроме того, на теле ребёнка были обнаружены следы сексуального насилия. В суде Мозгунов не смог объяснить свои действия.

Преступник был приговорён к 18 годам колонии строгого режима.

Напомним, что в июле 2024-го года в Искитиме мать заявила об оральном изнасиловании ее 8-летней дочери 11-летним школьником.