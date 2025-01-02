В сети предполагают, что новосибирский репер Дава скоро станет отцом

Возлюбленная артиста носит платье на несколько размеров больше обычного.

«Мари Краймбрери и Дава готовятся стать родителями?», — задаются вопросом интернет-пользователи.

Мари Краймбрери и Дава пока не комментируют слухи о возможной беременности, что только подогревает интерес публики. Поклонники активно обсуждают каждое их появление, пытаясь найти новые подтверждения своим догадкам.

Некоторые отмечают, что в последнее время Мари стала чаще появляться в свободных платьях и избегает резких движений на сцене, что также добавляет аргументов в пользу предположений о её интересном положении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.