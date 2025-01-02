79.5% 3.5
79.5% 3.5
сегодня
02 января, 16:52
пробки
2/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
79.5% 3.5
сегодня
02 января, 16:52
пробки
2/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 101.6 | eur 106.1
сегодня 15:00
общество

В сети предполагают, что новосибирский репер Дава скоро станет отцом

Фото: соцсети

Возлюбленная артиста носит платье на несколько размеров больше обычного.

«Мари Краймбрери и Дава готовятся стать родителями?», — задаются вопросом интернет-пользователи.

Мари Краймбрери и Дава пока не комментируют слухи о возможной беременности, что только подогревает интерес публики. Поклонники активно обсуждают каждое их появление, пытаясь найти новые подтверждения своим догадкам.

Некоторые отмечают, что в последнее время Мари стала чаще появляться в свободных платьях и избегает резких движений на сцене, что также добавляет аргументов в пользу предположений о её интересном положении.

Фото В сети предполагают, что новосибирский репер Дава скоро станет отцом 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что резкое похолодание ожидается в Новосибирской области в начале 2025 года.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в