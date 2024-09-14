В Новосибирске умер заслуженный работник физкультуры и журналист Александр Посаженников

13 сентября ушел из жизни заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, президент Федерации конного спорта Новосибирской области, кандидат исторических наук Александр Посаженников. Первым о его смерти сообщил сайт Управления физической культуры и спорта.

Александр Николаевич посвятил развитию физической культуры и спорта в Новосибирской области всю свою жизнь. С 1972 по 1983 годы он работал председателем областного спорткомитета и стал инициатором организации сельских игр в районах. Кроме того, будучи членом Союза журналистов России, он написал немало книг историко-публицистической тематики.

Он не дожил до своего дня рождения три недели – 8 октября Александру Посаженникову исполнилось бы 87 лет.

Свои соболезнования уже выразили многие люди, в том числе губернатор Андрей Травников:

«Несмотря на почтенный возраст, Александр Николаевич до последнего активно участвовал в общественной и спортивной жизни нашего региона. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Вечная память» – написал он в своем ТГ-канале.

Прощание с Александром Николаевичем состоится 14 сентября с 11.30 до 13.30 в Новосибирске (улица Ереванская, 18).

Напомним, в пятницу, 13 сентября, новосибирцы простились с бизнес-омбудсменом Николаем Мамулатом.