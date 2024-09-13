В Новосибирске опубликованы кадры похорон первого бизнес-омбудсмена региона Николая Мамулата

13 сентября в Новосибирске состоялись похороны первого бизнес-омбудсмена региона Николая Мамулата.

Церемония прощания прошла в центре города и собрала множество людей: предпринимателей, представителей правительства, депутатов и сотрудников силовых структур, пишет МК-Новосибирск.

Многие из пришедших на прощание предприниматели отметили, что Мамулат продолжал помогать им вплоть до последних дней своей жизни. Некоторые из них общались с ним всего за несколько дней до его внезапной смерти, не подозревая о том, что их встреча станет последней. Один из коллег рассказал, что за два дня до трагедии Мамулат активно работал над новым проектом и был полон энергии.

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив выразил соболезнования, отметив, что у Мамулата было множество идей и планов. «К сожалению, сердце не выдержало», — отметил он.

На прощании присутствовали и действующие депутаты, такие как Николай Мочалин и Ирина Диденко, а также члены регионального правительства, включая министра финансов Виталия Голубенко. Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин вспомнил о совместной работе с Мамулатом, начавшейся шесть лет назад.

Также пришли представители прокуратуры области во главе с заместителем прокурора Александром Бучманом. Герой России, летчик-испытатель Валерий Поташов отметил, что Николай Мамулат начал свою карьеру в Военно-воздушных силах и завершил её в звании подполковника, прежде чем перейти в предпринимательство и политику.

Президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов также выразил свои соболезнования, подчеркнув, что Мамулат оставил значительный след в бизнесе и был верным другом клуба.

«Скорбим вместе с вами», — добавил он от имени Совета НБК.