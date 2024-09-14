В Новосибирске завершился полумарафон Раевича. Смотрим фото стройных и накаченных бегунов

Полумарафон имени Раевича, традиционно проводимый в рамках Сибирского фестиваля бега, завершился. И мы можем посмотреть в лица тех, кто смог его пройти.

В этом году в забеге приняли участие более 15 тысяч человек разного возраста и отношения к спорту. Среди них нашлись как опытные атлеты, так и любители спорта, да и просто те, кто решил в этом году попробовать себя.

Первый забег стартовал в 10:00. Сиб.фм уже публиковал и онлайн-трансляцию, и подборки фото с дистанции как мужских, так и женских маршрутов, а сейчас настала очередь новой подборки: мы собрали еще 30 фото тех, кто смог преодолеть дистанцию и можем взглянуть в их такие разные лица в один и тот же момент: когда они сделали последний шаг на долгом пути. Ну и еще немного посмотрим на тех, кто им морально в этом помогал.

Итак, поехали.

И не забудем о тех, кто поддерживал наших атлетов:

Ну и как можно забыть знаменитую пятюню?