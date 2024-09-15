Что известно о мобилизации на 15 сентября 2024 года?

В России встал вопрос о новой волне мобилизации.

Как сообщает военный корреспондент Александр Сладков, ссылаясь на слова министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, сейчас в планах правительства нет проводить дополнительный призыв резервистов. Скорее, делается акцент на привлечение добровольцев для контрактной службы в Вооруженных Силах. Об этом Белоусов заявил на закрытой встрече с журналистами. Сообщает портал talkay.ru.

В свою очередь, политолог Александр Чугай высказал аналогичное мнение о военной мобилизации, так как на данный момент численность российских войск составляет около 700 тысяч человек — этого достаточно для выполнения текущих задач.

Напомним, что депутат из Новосибирска Ростислав Антонов прокомментировал информацию о тихой мобилизации