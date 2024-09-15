На борту, выполнявшего рейс из Новосибирска в Челябинск, умер пассажир

Пассажир умер на борту лайнера S7 — он летел из Новосибирска в Челябинск.

По информации издания 74.RU, вчера, 14 сентября 2024 года, на борту самолета авиакомпании S7 Airlines скончался 64-летний мужчина от полученного инфаркта.

Уточняется, что самолет авиакомпании «Сибирь» (S7) вылетел из новосибирского аэропорта Толмачево в 15:57 и через 2 часа 20 минут лайнер приземлился в Челябинске.

В УТ МВД по УФО также сообщили, что признаков криминала в смерти было не обнаружено.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что самолет не долетел до Новосибирска из-за больных пассажиров на борту