Новосибирский ХК «Сибирь» разгромил омский «Авангард» со счетом 4:1

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над омским «Авангардом» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:1.

В первом периоде новосибирская команда забросила три шайбы подряд. Во втором периоде «Авангард» сократил отставание благодаря голу защитника Семена Чистякова.

В третьем периоде «Сибирь» удерживала преимущество. На последней минуте забросила четвертую шайбу с подачи Тейлора Бека.

После этой игры «Сибирь» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ, набрав четыре очка.

Следующий матч команда проведет 17 сентября против «Нефтехимика».

Ранее Сиб.фм сообщал, что КХЛ представила логотип Матча звёзд 2025 года в Новосибирске.