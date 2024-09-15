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вчера 21:30
спорт

Новосибирский ХК «Сибирь» разгромил омский «Авангард» со счетом 4:1

Фото: ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над омским «Авангардом» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:1.

В первом периоде новосибирская команда забросила три шайбы подряд. Во втором периоде «Авангард» сократил отставание благодаря голу защитника Семена Чистякова.

В третьем периоде «Сибирь» удерживала преимущество. На последней минуте забросила четвертую шайбу с подачи Тейлора Бека.

После этой игры «Сибирь» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ, набрав четыре очка.

Следующий матч команда проведет 17 сентября против «Нефтехимика».

Ранее Сиб.фм сообщал, что КХЛ представила логотип Матча звёзд 2025 года в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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