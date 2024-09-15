Новосибирцам объяснили, почему нельзя лечиться водкой с перцем

Заведующая экспертным отделением Новосибирского областного наркодиспансера Юлия Аристова напомнила о несовместимости алкоголя и лекарств. Об этом сообщается на портале регионального Минздрава.

Специалист подчеркнула, что алкоголь ослабляет иммунитет и оказывает токсическое воздействие на внутренние органы, что усугубляет состояние больных. В частности, сочетание парацетамола с алкоголем наносит значительный вред печени. При употреблении алкоголя во время температуры могут возникнуть галлюцинации.

Алкоголь также противопоказан при приёме сосудосуживающих препаратов, спазмолитиков, лекарств для снижения давления, антибиотиков и антидепрессантов, так как это может вызвать серьёзные побочные эффекты, вплоть до летального исхода.

Аристова также предупредила об опасности народного метода лечения водкой с перцем. Она отметила, что такой способ может обострить заболевания желудочно-кишечного тракта.

Специалист опровергла мнение о пользе некрепкого алкоголя или красного вина. Аристова подчеркнула, что употребление любого алкоголя оказывает негативное влияние на организм.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске упала цена на виски и подорожала водка.