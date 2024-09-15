В Новосибирске упала цена на виски и подорожала водка

За лето 2024 года в Новосибирской области изменились цены и спрос на алкогольную продукцию.

Пресс-служба «Контур. Маркета» предоставила данные о снижении стоимости виски на 19%, до 2 200 рублей за 0,7 литра, при этом спрос на напиток увеличился на 9%.

Цена водки выросла на 12% и достигла 399 рублей. Однако спрос на неё снизился на 6%. Коньяк подорожал на 1%, до 1 100 рублей, а его потребление сократилось на 13%. Ликеры сохранили прежнюю цену — 1 200 рублей за 0,7 литра, но спрос на них увеличился на 9%.

Сопредседатель Новосибирского регионального отделения ООО «Деловая Россия» Александр Дегтярев сообщил, что на фоне замещения импортных спиртных напитков из недружественных стран увеличились поставки из дружественных государств. Также выросло производство отечественного алкоголя.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выросли цены слабительное и апельсины.