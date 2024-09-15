В Новосибирске выросли цены слабительное и апельсины

Новосибирскстат опубликовал данные об изменении потребительских цен в регионе за август 2024 года.

По информации издания BFM-Новосибирск, сильнее всего среди лекарственных препаратов выросла цена на слабительное «Бисакодил». Его стоимость увеличилась на 60,8%.

Среди продуктов питания больше всего выросли цены на апельсины – на 18,2%. В то же время, индекс цен на продовольственные товары снизился на 0,5% по сравнению с июлем. Это связано с сезонным снижением цен на картофель, огурцы и свеклу.

Также в августе значительно выросли цены на проживание в отелях и поездки на такси.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области местная жительница вырастила килограммовый помидор.