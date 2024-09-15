Опубликованы архивные кадры разрушенных храмов Новосибирска

В Новосибирске появилось пять архивных кадров местных храмов.

Сиб.фм собрал небольшую подборку архивных фотоснимков храмов Новосибирска, которые существовали еще в XX веке.

Церковь во имя святого пророка Даниила

Церковь была построена в Новониколаевске на пересечении улиц Вокзальной и Межениновской. Она сооружалась на средства фонда имени императора Александра III, специально созданного для строительства церквей и школ в заселяемых районах Сибири, и с помощью добровольных благотворителей.

Богородице-Казанская (Закаменская) церковь

Церковь была построена в квартале №28 Закаменской части Новониколаевска, ограниченном улицами Сузунской, Казанской и Змеиногорской. Сооружение церкви началось в 1907 году, а освящение состоялось 21 января 1908 года.

Церковь Воскресения Христова (Старокладбищенская)

Церковь была построена при городском кладбище Новониколаевска, которое располагалось на участке между улицами Александровской, Каменской, Крылова и Ядринцевской. Строительство осуществлялось на добровольные пожертвования прихожан. Была освящена 7 октября 1907 года.

Костел

В посёлке Новониколаевске, ещё до возведения его в ранг города, имелась римско-католическая община, числившаяся филиацией Томского католического прихода. Молитвенный дом общины был построен на добровольные пожертвования в 1902 году.

Мечеть Новониколаевского Магометанского общества

Мечеть Новониколаевского Магометанского общества (Новосибирск, улица Фрунзе, 1а) была построена на средства верующих в 1916 году в Вокзальной части города, на Андреевской площади, и имела почтовый адрес: ул. Бурлинская, 1. Право занять этот участок для строительства школы и мечети община получила в мае 1907 году.

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