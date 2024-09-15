Садовод из Новосибирской области рассказал, как вырастить отличный виноград

Осенью жители Тогучина ежегодно собирают по 10 килограммов ягод с каждого куста винограда.

Садовод Юрий, который посадил виноград 30 лет назад, поделился своими секретами успешного урожая. Он высадил сорт «Изабелла» на самом солнечном участке огорода. Об этом пишет «Тогучинская газета».

Для хорошего результата Юрий рекомендует регулярные подкормки, своевременную обрезку пасынков и панцировку верхушек лозы. Последние грозди созревают под укрытием из ультрасила. До начала снегопадов кусты необходимо обрезать, уложить в траншеи и накрыть утепляющими материалами и поликарбонатом.

Несмотря на суровый климат Сибири, аграрии достигли хороших результатов в выращивании винограда, уделяя особое внимание подготовке растений к зимовке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что диетолог Мухина предупредила об опасности винограда для людей старше 60 лет.