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общество

Суд оставил под домашним арестом главу Краснозерского района Новосибирской области Семенову

Фото: Новосибирский областной суд

Главу Краснозерского района НСО оставили под домашним арестом.

Новосибирский областной суд не стал менять меру пресечения, избранную главе Краснозерского района Оксане Семеновой после апелляции её адвокатов — она должна находиться под домашним арестом до 29 октября 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 31 мая 2024 года сотрудники ФСБ задержали Семёнову по обвинению в превышении должностных полномочий в решении вопросов, связанных с муниципальной землёй.

По версии следствия, её незаконные действия причинили ущерб бюджету района на сумму 2,5 миллиона рублей.

#суд
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Валерия Митрохина
Журналист

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