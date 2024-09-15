Суд оставил под домашним арестом главу Краснозерского района Новосибирской области Семенову

Главу Краснозерского района НСО оставили под домашним арестом.

Новосибирский областной суд не стал менять меру пресечения, избранную главе Краснозерского района Оксане Семеновой после апелляции её адвокатов — она должна находиться под домашним арестом до 29 октября 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 31 мая 2024 года сотрудники ФСБ задержали Семёнову по обвинению в превышении должностных полномочий в решении вопросов, связанных с муниципальной землёй.

По версии следствия, её незаконные действия причинили ущерб бюджету района на сумму 2,5 миллиона рублей.