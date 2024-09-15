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общество

У фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова нашли апартаменты возле Кремля за 250 млн руб

Фото: РИА Новости / Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов и Сергей Бородин

За 250 миллионов рублей нашли апартаменты возле Кремля, которые принадлежат фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, апартаменты в историческом особняке возле Кремля обнаружены у обвиняемого во взяточничестве предпринимателя Сергея Бородина. Известно, что он является фигурантом дела бывшего замглавы Министерства обороны Российской Федерации Тимура Иванова.

Уточняется, что его апартаменты, площадью 233,7 квадратных метра, стоят 250 миллионов рублей.

Также Сергею Бородину принадлежат участок в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино за 23 миллионов рублей и 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина.

Напомним, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова обвиняют в получении крупной взятки.

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Валерия Митрохина
Журналист

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