В 2025 году на трех улицах Новосибирска построят ливневки

В Новосибирске в 2025 году планируется строительство ливневой канализации на трех улицах.

По информации пресс-центра мэрии, на эти работы выделено 221,5 миллиона рублей. Ливневую канализацию планируют построить на улицах Кропоткина (участок от улицы Войкова до Республиканской), Народной (участок от улицы Танковой до 25 лет Октября) и Татьяны Снежиной.

Кроме того, в 2026 году предусмотрено строительство ливневого коллектора на улице Инженерной (участок от улицы Кутателадзе до улицы Демакова), на это выделено 13 миллионов рублей.

В настоящее время работы по строительству ливневой канализации ведутся на территории инфекционной больницы, кампуса Новосибирского государственного университета, а также в нескольких поликлиниках. Завершение строительства ливневого коллектора по улице Порт-Артурской запланировано на 2024 год.

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