В Государственной Думе РФ сделали заявление о специальной военной операции.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в интервью RTVI заявил о необходимости создания мобилизационного резерва для укрепления обороноспособности России. Он подчеркнул, что потенциальные угрозы исходят не только от Украины, но и со стороны западных государств.

По словам Журавлёва, основная цель создания резерва заключается не в противостоянии с Украиной, а в подготовке к возможным угрозам от Запада. Он также отметил, что активность украинских подразделений в приграничных районах, в том числе в Курской области, усиливает важность подобных мер. Хотя ситуация в регионе под контролем, несколько тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов.

Журавлёв считает, что ВСУ намеренно атакуют мирные населённые пункты, избегая прямого столкновения с российскими войсками — такие действия можно рассматривать как попытку достичь хотя бы частичного успеха. В то же время военные эксперты и аналитики подтверждают, что ситуация в приграничных районах остается напряженной.

Напомним, что стало известно о мобилизации на 15 сентября