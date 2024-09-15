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проиcшествия

В наукограде Кольцово Новосибирской области смертельное ДТП завершилось пожаром

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Автомобильная авария завершилась пожаром в Новосибирской области.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области, утром 14 сентября в наукограде Кольцово на улице Промзона водитель автомобиля Nissan Murano двигался по направлению к трассе Н-2107 и врезался в административное здание.

В результате от сильного столкновения автомобиль сгорел, а водитель погиб на месте ДТП.

«Возраст и личность погибшего, а также обстоятельства происшествия устанавливаются», – уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, что в Новосибирске пенсионер погиб после жесткого ДТП на Ватутина

#авария, дтп
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Валерия Митрохина
Журналист

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