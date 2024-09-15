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общество

В Новосибирске депутат Антонов прокомментировал информацию о скрытой мобилизации на СВО

По мнению народного избранника, в России ведется активный набор добровольцев, но ни о какой скрытой мобилизации речи нет, как об этом сейчас пишут оппозиционные издания. Ростислав Антонов уверяет, что призыв на СВО нельзя провести скрытно, отметил он в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Ранее боевой офицер из Новосибирска Владимир Шуев заявил, что сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации.

Читайте в публикации Сиб.фм прогнозы о второй волне мобилизации. Что говорят политологи и власти?

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Александр Борисов
журналист

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