В Новосибирске дочь потерявшего память «афганца» обвинила его во лжи

Потерявшего память «афганца» дочь из Крыма обвинила его во лжи.

История Евгения Полякова, о которой писали новосибирские СМИ, неожиданно изменилась после новых данных. Известно, что человек, проживший много лет без документов и утверждавший, что является ветераном Афганистана, на самом деле оказался уроженцем Крыма по имени Александр Дорожкин, который в прошлом бросил свою маленькую дочь.

Корреспондент «МК в Новосибирске» рассказал о мужчине весной этого года — Поляков заявлял, что в 1987 году он служил в Афганистане в качестве военного летчика, принимал участие в охране Кандагара и Джелалабада, а затем поступил в Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге.

После этого, по его словам, он жил с семьёй на Дальнем Востоке, но брак распался, и он переехал в Новосибирск, где потерял документы и обратился за помощью.

Однако летом стало известно, что истинная личность «ветерана» — Александр Дорожкин. Его дочь Лилия рассказала, что отец бросил её вместе с матерью, когда Лилия была ещё ребёнком, и последний раз связывался с семьёй в 2003 году, попросив денег на решение проблем с полицией.