В Новосибирске новым бойцам выплачивают 805 тыс руб за заключение контракта с Минобороны РФ

Новые бойцы из Новосибирской области получат 805 тыс руб за заключение контракта с Минобороны РФ.

Жители Новосибирской области, заключившие контракт на военную службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, смогут получить единовременную выплату в размере 805 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным Указу №644, который предусматривает финансовую поддержку для военнослужащих, поступающих на службу по контракту в Вооружённые Силы РФ.

Согласно Указу, военнослужащие, подписавшие контракт на срок от одного года для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, получат федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей.

В том числе, дополнительно правительство Новосибирской области установило региональную выплату в размере 405 тысяч рублей для граждан, заключивших контракт с 1 июля 2024 года.

Таким образом, общая сумма выплат для военнослужащих из Новосибирской области составит 805 тысяч рублей, что включает как федеральные, так и региональные меры поддержки.

Чтобы стать военнослужащим по контракту следует выполнить следующие пункты:

- Подготовить документы (паспорт, военный билет — при наличии, свидетельство о браке и рождении детей — при наличии, анкету — можно заполнить заранее или в пункте отбора);

- Пройти собеседование с психологом в пункте отбора или военном комиссариате;

- Пройти медицинский осмотр в военном комиссариате;

- Заключить контракт в пункте отбора или в воинской части.

О дополнительных мерах поддержки участников СВО, а также о социальных льготах и гарантиях можно узнать на портале Госуслуг.

Напомним, что депутат из Новосибирска Ростислав Антонов прокомментировал информацию о тихой мобилизации