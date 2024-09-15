В Новосибирске подростки облили белой краской бездомного у станции «Студенческой»

В Новосибирске подростки облили краской бездомного.

Инцидент произошел возле станции метро «Студенческая». Прохожий, работавший рядом с местом происшествия, заметил мужчину, покрытого краской. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54.

«Я увидел его сегодня возле ТЦ «Амстердам». Спросил, кто это сделал. Он сказал, что пару дней назад подростки 14-15 лет облили его и убежали. Может, он что-то путает, и это было вчера», — сообщил очевидец Алексей.

По словам очевидца, бездомный ведет себя спокойно и часто находится у торгового центра.

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