В Новосибирске спасатели откачивают воду на месте потопа в Первомайском районе

Спасатели пытаются откачать воду в Первомайском районе Новосибирска.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на пресс-службу МАСС Новосибирска, в Первомайском районе муниципальные спасатели, а также сотрудники ГО и ЧС ведут откачку воды в местах, которые подверглись масштабному затоплению.

Известно, что потоп произошел в СНТ «Метростроитель».

В результате работы спасатели понизили уровень воды на 40 сантиметров от изначального подтопления и перекачали примерно 4 000 кубометров воды.

Напомним, что в Новосибирске затопило десятки дач из-за проливных дождей