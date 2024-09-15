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проиcшествия

В Новосибирске жизнь молодого парня и девушки унесло в ДТП с погрузчиком

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Жизнь молодого парня и девушки унесло в аварии с погрузчиком.

Вчера ночью, 14 сентября 2024 года, в Новосибирске на улице Мира 19-летний водитель автомобиля Nissan Sunny, следуя со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев, столкнулся с фронтальным погрузчиком Lonking, управляемым 44-летним мужчиной , который в тот момент осуществлял буксировку вагона. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

В ДТП водитель Nissan Sunny и его 22-летняя пассажирка скончались на месте, а еще один пассажир автомобиля 2002 года рождения был срочно госпитализирован в медучреждение.

Напомним, что в наукограде Кольцово Новосибирской области смертельное ДТП завершилось пожаром

#авария, дтп
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Валерия Митрохина
Журналист

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