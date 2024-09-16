Дачник из Новосибирской области поделился секретами хорошего урожая винограда

Секреты хорошего урожая винограда рассказал дачник из НСО.

В «Тогучинской газете» рассказали главные секреты дачника из Новосибирской области, который уже более 30 лет самостоятельно выращивает виноград сорта Изабелла.

По его словам, чаще всего высадку производят в поликарбонатных теплицах, которые заранее были установлены в самой солнечной части огорода.

Также дачник отметил, что очень важно подкармливать растение, вовремя пасынковать и удалять верхушку растущего побега, чтобы в результате получить сладкий и сочный урожай.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский агроном предупредил местных дачников, когда нужно убирать капусту