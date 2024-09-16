День памяти Священномученика Вавилы и трех его отроков: что нельзя делать 17 сентября

17 сентября 2024 года отмечается день памяти Священномученика Вавилы и трех его отроков по церковному календарю. В народе этот день известен как Неопалимая Купина или Луков день.

В это время традиционно начинали сбор урожая лука, а также занимались сеном, чтобы оно не загнило. Считалось, что работа с вилами помогает отогнать злых духов, которые могли принести вред скоту. Одним из таких духов, по поверьям, была кумоха — вредное существо в виде женщины с зелеными глазами.

Также почиталась икона Богородицы «Неопалимая Купина», которая, по народной вере, защищала от пожаров и молний. Поэтому в этот день старались осторожно обращаться с огнем.

Что нельзя делать 17 сентября: запрещалось давать милостыню и одалживать деньги, чтобы не привлечь беду. Люди избегали людных мест и не приглашали гостей, опасаясь сглаза. Также нельзя было носить темную одежду.

Приметы дня: утренний дождь предсказывал отсутствие осадков до конца осени, южный ветер — теплую погоду, а красный закат — ветер на следующий день. Многоярусные облака указывали на переменчивую погоду.

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