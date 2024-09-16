Жителям Новосибирской области этой осенью предложат африканский ямс вместо картошки

Новосибирцы смогут попробовать ямс этой осенью.

По информации издания VN.ru и преподавателя Новосибирского колледжа питания и сервиса Якова Деля, в Новосибирске этой осенью появится ямс — корнеплод, родом из Африки.

Ямс может достигать веса до 70 килограммов. Он представляет из себя либо большие подземные клубни, либо толстые ветки длиной несколько метров. Урожайность ямса значительно превышает сбор картофеля.

Ямс популярен на Полинезийских островах. Продукт уже давно продается в столице России. Ожидается, что к концу года он станет популярным и в Новосибирске.

В кулинарии ямс можно использовать аналогично картофелю: варить, жарить или готовить запеканки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задолженность компании выставили на торги за 25 млрд рублей.