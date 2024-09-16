В Новосибирске задолженность компании выставили на торги за 25 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Углетранс» Олег Хворостинин объявил о продаже дебиторской задолженности компании общей стоимостью 25,54 миллиарда рублей.

В рамках торгов выставлены 33 лота, среди которых наибольший интерес представляет право требования дебиторской задолженности к АО «Шахта «Алексиевская» на сумму 19,8 миллиарда рублей.

Прием заявок для участия в торгах продлится с 16 сентября по 23 октября. Аукцион состоится 28 октября.

ООО «Углетранс», зарегистрированное в Новосибирске, было признано банкротом в 2021 году. Компания контролировала группу предприятий шахты «Заречная» в Кемеровской области в период с 2017 по 2019 годы. Учредителями компании являются Илья Гаврилов и Андрей Филиппов. Уставный капитал предприятия составляет 25 тысяч рублей.

По данным «Ъ-Сибирь», на момент введения процедуры наблюдения сумма требований кредиторов составила 26,8 миллиарда рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в электричках Новосибирска пассажиропоток увеличится на 2 млн человек.