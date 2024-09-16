Метрополитен Новосибирска закупит 20 новых вагонов за 5 млрд руб

За пять миллиардов рублей новосибирский метрополитен закупит 20 новых вагонов.

На сайте Госзакупок появилась информация о том, что метрополитен Новосибирска планирует закупить 20 новых вагонов на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей.

Известно, что на собственные средства будут приобретены пять новых вагонов за 863 миллионов рублей, а большую часть планируется купить в лизинг за 4,39 миллиардов рублей.

Поставки должны быть осуществлены с октября 2025 года до конца марта 2026 года.

Напомним, что в Новосибирске запуск станции метро «Спортивная» перенесли на 2025 год