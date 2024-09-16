Новосибирским спасателям пришлось вытаскивать палец мальчика из гайки на хоккейной коробке

Инцидент произошёл в микрорайоне Горский.

В воскресенье, 15 сентября, в пресс-службе МАСС сообщили о поступившем сигнале на помощь мальчику. Палец ребенка застрял в гайке на хоккейной площадке в микрорайоне Горский.

Мальчик 2016 года рождения засунул палец в гайку и не смог его освободить. Спасатели оперативно прибыли на место и с помощью дремеля освободили палец за две минуты.

Медицинская помощь ребёнку не потребовалась. Мальчика передали матери.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пожарные эвакуировали семью с ребенком из горящей квартиры.