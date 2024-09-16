Новосибирцам рассказали, что нельзя делать в Луков день

17 сентября отмечается Луков день.

Как сообщает портал Царьград, завтра, 17 сентября, православная церковь отмечает праздник в честь иконы Божьей Матери под названием "Неопалимая Купина” (“Луков день”).

В такой день было запрещено жечь костры и задувать свечи, чтобы избежать возгорания. Также нельзя было ругаться и сквернословить.

А чтобы избежать нечистый дух, в Луков день нельзя было передавать из рук в руки милостыню. В том числе, запрещено давать и занимать в долг или хвастаться деньгами, так как все это могло привести к потере финансов.

Однако, помимо запретов, в православный праздник разрешалось собирать лук и заготавливать сено — это помогало изгнать злых духов.

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